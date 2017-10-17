Три золотые медали привезли с чемпионата мира по тхэквондо спортсмены из Уссурийска

Тхэквондисты боролись в составе сборной России за призовые места со спортсменами из 60 стран

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Уссурийские спортсмены успешно выступили в составе сборной на чемпионате и первенстве мира в Ирландии по тхэквондо ИТФ. В соревнованиях приняли участие представители 61 страны. Уссурийцы вернулись домой с комплектом наград, в числе которых оказались и три золотые медали, сообщает РИА VladNews со ссылкой на UssurMedia.

С 9 по 15 октября в Ирландии (г. Дублин) прошли чемпионат и первенство мира по тхэквондо ИТФ. В нем принимали участие более 1 тысячи спортсменов из 61 страны. В сборную России от Приморского края вошли 10 тхэквондистов, однако из них только шесть выступили на соревнованиях. Все уссурийские спортсмены завоевали медали разного достоинства в нескольких дисциплинах и категориях.

Золото выиграли: Мария Муравьева (дисциплина "туль"), Грачик Агабабян (спарринг в весовой категории "до 75 кг" и командные соревнования по спаррингу).

В командных соревнованиях Андрей Ким и Владимир Ким завоевали бронзовую медаль, Мария Муравьева и Анастасия Ким – серебро, Мила Лелетка выиграла бронзу в командном спарринге.

Уссурийские спортсмены, представившие край в составе сборной, были на чемпионате и первенстве со своим тренером, Президентом федерации тхэквондо ИТФ, депутатом Думы УГО Владимиром Ли.

