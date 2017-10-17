Владивостокских дольщиков защитит фонд

Уже в ноябре заработает компенсационный фонд для участников долевогостроительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Новые дома теперь не будут страховать. Застройщиков обязали платить взносы в государственный компенсационный фонд с каждого договора долевого участия. В случае банкротства застройщика фонд выделит средства на достройку дома. Либо возместит дольщикам вложенные деньги, сообщает РИА v\VladNews со ссылкой на VIII канал.
По данным инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края
Сегодня в регионе 55 застройщиков возводят 81 объект с использованием средств участников долевого строительства.
Проблемными признаны дома по ул. Грибоедова, д. 46 — 193 квартиры,
ул. Славянская, д. 17 — 144 квартиры,
Зейская, 12 — 180 квартир,
ул. Кипарисовая, д. 2 — 168 квартир,
ул. Кипарисовая, д. 26 — 185 квартир,
и дома в районе улиц Замараева и Анисимова г. Партизанска.
Ситуация с обманутыми дольщиками в Приморском крае сложная. К такому выводу пришла и Генпрокуратура в результате проверки регионов. Власти Приморского края о проблеме знают. Новому губернатору Андрею Тарасенко о состоянии дел доложили.