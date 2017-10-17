Владивостокских дольщиков защитит фонд

В ноябре заработает компенсационный фонд для участников долевогостроительства

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Уже в ноябре заработает компенсационный фонд для участников долевогостроительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Новые дома теперь не будут страховать. Застройщиков обязали платить взносы в государственный компенсационный фонд с каждого договора долевого участия. В случае банкротства застройщика фонд выделит средства на достройку дома. Либо возместит дольщикам вложенные деньги, сообщает РИА v\VladNews со ссылкой на VIII канал.

По данным инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края

Сегодня в регионе 55 застройщиков возводят 81 объект с использованием средств участников долевого строительства.

Проблемными признаны дома по ул. Грибоедова, д. 46 — 193 квартиры,

ул. Славянская, д. 17 — 144 квартиры,

Зейская, 12 — 180 квартир,

ул. Кипарисовая, д. 2 — 168 квартир,

ул. Кипарисовая, д. 26 — 185 квартир,

и дома в районе улиц Замараева и Анисимова г. Партизанска.

Ситуация с обманутыми дольщиками в Приморском крае сложная. К такому выводу пришла и Генпрокуратура в результате проверки регионов. Власти Приморского края о проблеме знают. Новому губернатору Андрею Тарасенко о состоянии дел доложили.