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Владивостокских дольщиков защитит фонд

В ноябре заработает компенсационный фонд для участников долевогостроительства
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Уже в ноябре заработает компенсационный фонд для участников долевогостроительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Новые дома теперь не будут страховать. Застройщиков обязали платить взносы в государственный компенсационный фонд с каждого договора долевого участия. В случае банкротства застройщика фонд выделит средства на достройку дома. Либо возместит дольщикам вложенные деньги, сообщает РИА v\VladNews со ссылкой на VIII канал.

По данным инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края
Сегодня в регионе 55 застройщиков возводят 81 объект с использованием средств участников долевого строительства.
Проблемными признаны дома по ул. Грибоедова, д. 46 — 193 квартиры,

ул. Славянская, д. 17 — 144 квартиры,
Зейская, 12 — 180 квартир,
ул. Кипарисовая, д. 2 — 168 квартир,
ул. Кипарисовая, д. 26 — 185 квартир,
и дома в районе улиц Замараева и Анисимова г. Партизанска.

Ситуация с обманутыми дольщиками в Приморском крае сложная. К такому выводу пришла и Генпрокуратура в результате проверки регионов. Власти Приморского края о проблеме знают. Новому губернатору Андрею Тарасенко о состоянии дел доложили.

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