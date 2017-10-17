Приморцы накануне холодов остались без крышей над головой

Серьезный пожар лишил семью жилья и имущества

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Серьезный пожар уничтожил квартиру в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Фокино по улице Карла Маркса, 13. Там дотла выгорела двухкомнатная квартира, расположенная на втором этаже. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, однако спасти имущество жильцов уже не удалось. Все, что не сгорело, испортилось: в результате образования гари, пользоваться предметами обихода теперь не представляется возможным. Причины возгорания еще предстоит выяснить специалистам. Теперь семья с двумя детьми накануне холодов осталась без жилья и вещей. Неравнодушных приморцев просят помочь детям с одеждой и мебелью.

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