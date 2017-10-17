Более двух тысяч иностранцев воспользовались электронной визой, чтобы посетить Приморье

Абсолютное большинство из въехавших в регион по новой схеме – граждане Китая

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Более двух тысяч иностранцев воспользовались электронными визами, чтобы посетить Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Стоит отметить, что абсолютное большинство из въехавших в регион по новой схеме – граждане Китая. Из этой страны к нам прибыло уже более 1,1 тысяч гостей. На втором месте по количеству обладателей электронных виз, уже познакомившихся с краем, – туристы из Японии. Из этого государства в Россию с помощью нового механизма въехали почти 900 путешественников.

Всего за два месяца границу с Приморьем пересекли 2026 иностранцев. Это чуть больше половины от общего количества граждан, оформивших право упрощенного въезда в Свободный порт, – таких на сегодняшний день почти 3,5 тысячи.