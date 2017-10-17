Сельчанин угнал у владивостокца иномарку

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Владивостока, который рассказал, что в вечернее время с придомовой территории на проспекте Красного Знамени похищен его автомобиль Toyota Prius, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ориентировка на автомобиль была направлена всем наружным нарядам полиции.

В ходе розыска сотрудники полиции остановили разыскиваемое транспортное средство. За рулем иномарки находился 29-летний житель села Раздольное, который в отделе полиции дал признательные показания. Мужчина рассказал, что находился в гостях у потерпевшего. Решив покататься по Владивостоку, он похитил ключи от автомобиля.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.