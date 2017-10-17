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Общество

В Приморье выпал снег

Зимняя сказка началась намного раньше
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Зима в отдельных районах Приморья решила начаться намного раньше положенного срока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на primore_online.

Жительница Лучегорска засняла на видео настоящую сказку: крупные хлопья снега медленно опускались, застилая землю. В сети интернет ролик получил большой отклик, так как в других городах края погода значительно отличается от представленной на видео:

Владивостокцы отмечают, что сегодня природа наградила их солнечной погодой и теплом, уссурийцы пожаловались на прохладу, в Спасске-Дальнем пасмурно и ветрено. Также снег выпал в Лесозаводске и в Кировке. 

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