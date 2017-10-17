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Морепродукты с кишечной палочкой обнаружили в Приморье

Превышение нормы было зафиксировано более чем в 150 раз
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Продукты с кишечной палочкой и бактериальной обсемененностью выявили в Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора. Опасные бактерии обнаружены в партиях: креветки, морского гребешка, мяса краба, рыбного фарша, сушеных щупальцев кальмара, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

По результатам проведенных на прошлой неделе специалистами ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" Россельхознадзора исследований проб, отобранных от партий пищевой продукции отечественного производства, выявлены серьезные несоответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Так, по результатам испытаний проб, отобранных от 7 партий морепродукции (креветки, морского гребешка, мяса краба, рыбного фарша, сушеных щупальцев кальмара) из Владивостока, Уссурийска и села Новоникольска специалистами лаборатории выявлены значительные превышения уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ), свидетельствующее о несоблюдении санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований при выпуске продукции. Превышение нормы было зафиксировано более чем в 150 раз.

Помимо этого, в мясе краба, рыбном фарше и сушеных щупальцах кальмара были выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Исследования продукции проходили в рамках лабораторного производственного контроля, проводимого предприятиями-изготовителями.

Результаты исследований внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Доступ к данной системе имеют ветеринарные службы субъектов Российской Федерации, в том числе Приморского края, в обязанности которых входит контроль оборота продукции животного происхождения в своих регионах. 

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