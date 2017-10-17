Неожиданный сюрприз ожидал автомобилиста на АЗС во Владивостоке

Житель краевой столицы надолго запомнит эту поездку за топливом

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке вместо бензина автомобилистам предлагают жижу неизвестного производства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125rus.

Инцидент произошел на одной из местных заправок. Автомобилист прибыл на станцию АЗС с целью заправить своего "железного коня". Все школ как обычно, однако после заправки автомобиль владивостокца заглох неподалеку от заправки. Вернувшись на станцию, приморец решил узнать, чем заправил свой ТС и был крайне удивлен, когда в пластиковую тару полилась жидкость белого цвета. По словам пострадавшего, бензин в жидкости присутствовал, однако был смешан с каким-то непонятным веществом, которое, скорее всего, и стало причиной поломки автомобиля.

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