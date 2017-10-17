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Политика и экономика

ДФО получит дополнительное финансирование

Владимир Путин дал ряд соответствующих поручений
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

До 1 ноября правительство России должно определит порядок утверждения и источники финансирования мероприятий комплексных планов развития дальневосточных регионов. Соответствующее поручение подписал президент России по итогам прошедшего во Владивостоке президиума Государственного совета, посвящённое вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

"Наша основная цель – сделать так, чтобы показатели развития регионов Дальнего Востока стали выше среднероссийского уровня. Региональные планы комплексного развития – это один из таких инструментов", - сказал глава Минвостока Александр Галушка.

Дальневосточные регионы формируют свои комплексные планы на основе «точек роста». К ним относятся промышленные и логистические центры, ключевые инвестиционные проекты, города дальневосточных регионов. В дальнейшем эти планы найдут свое отражение в «дальневосточных» разделах государственных и федеральных целевых программ, программ компаний с государственным участием, региональных программах развития.

«Нам необходимо «видеть» вместе: и здравоохранение, и образование, и сельское хозяйство. Комплексный план развития региона сводит воедино эти мероприятия, которые требуют федеральной поддержки и стыкует это с тем, что необходимо региону», – сказал министр.

Региональные комплексные планы направлены на решение ключевых проблем дальневосточных регионов и развитие приоритетных направлений экономики и социальной сферы. Отдельный акцент делается на использовании новых инструментов опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока – ТОРов, Свободного порта Владивосток, целевой государственной поддержки инвестиционных проектов, программы «Дальневосточный гектар».

Показатели, характеризующие социальное развитие регионов, сопряжены с реализацией Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, утвержденной Правительство России. Экономические показатели комплексных планов учитывают целевые ориентиры федеральных и региональных документов стратегического планирования.

Отметим, что комплексные планы были представлены на специальной сессии на Восточном экономическом форуме, а также заседании президиума Государственного совета Российской Федерации.

Напомним, 6 сентября во Владивостоке Президент России Владимир Путин провёл во Владивостоке заседание президиума Государственного совета, посвящённое вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. Как отметил глава государства, темой обсуждения стало «создание условий для достижения в каждом его регионе уже к середине следующего десятилетия качественных, очевидных для всех изменений».

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