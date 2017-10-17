В Приморье бесследно исчез 54-летний мужчина

Следствие просит помощи

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Следователи на транспорте проводят процессуальную проверку по факту затопления моторной лодки (проект «Крым-3»), повлекшего наступление смерти человека и безвестного исчезновения Сошина А.И, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДВСУТ СК России.

Установлено, что 28 июня 2017 года четверо мужчин на моторной лодке (проект «Крым-3») вышли в море в район бухты Успения, для выполнения работ на рыбоводном участке. Около восьми часов в тот же день лодка затонула. Оказавшиеся в воде мужчины предприняли попытку доплыть до берега, однако двое из них пропали под водой. Впоследствии тело одного было извлечено из воды, а тело Сошина А.И. обнаружено не было.

В настоящее время возникла необходимость в установлении местонахождения Сошина Алексея Ивановича, 10.10.1963 г.р.

Приметы Сошина А.И.: плотное телосложение, глаза серые, волосы темные, с проседью, имеются лобные залысины, брови густые, на левом предплечье татуировка (женское имя «Алена»), под грудью большой поперечный шрам. Был одет предположительно в черные спортивные штаны, свитер темно синего цвета с тонкими редкими белыми полосками спереди.

Всем, кто обладает какими-либо данными о месте нахождения Сошина А.И., просьба обратиться в Приморский следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по телефону: 8 (4232) 41-41-99 или по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 7.