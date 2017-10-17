Популярный супермаркет шокирует приморцев своими выходками

Жители края засняли происходящее на видео

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники популярного в Приморье супермаркета удивили жителей края нестандартным подходом к работе, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Артеме. Там местные жители засняли на камеру мобильного телефона необычный "ритуал". По словам очевидцев, сотрудник торговой точки усердно стирала сроки годности с этикеток, которые после снова должны были украсить товары , лежащие на прилавках. Женщина предусмотрительно вооружилась спиртовым раствором, чтобы не тратить слишком много времени на работу.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.