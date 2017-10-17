Андрей Тарасенко: К достройке «Хаяттов» привлекут и иностранные компании

Глава Приморья озвучил ближайший план работ по долгостроям региона

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко намерен предложить крупным российским и иностранным компаниям принять участие в достройке гостиниц «Хаятт» во Владивостоке. Об этом он рассказал в ходе профильного совещания, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Тарасенко заявил, что несколько крупных российских и сербских компаний уже получили приглашение приехать в Приморье:

«Вместе со строителями будем оценивать каждую гостиницу отдельно. Смотреть, какая потребуется сумма, и уже по итогам работать с инвестором и помогать ему войти в проект», – отметил глава региона.

Что касается краевого онкологического диспансера, врио губернатора доложили, что подрядчик уже вышел на объект, а до конца недели будет готов график поставки и монтажа оборудования.

«Денег на достройку направлено достаточно. Поэтому я буду особенно требователен в вопросах качества. Делайте объект красиво, экономно и удобно», – поручил врио губернатора руководителю подрядной организации.

Успешно завершается реконструкция цирка, в отреставрированном здании сейчас уже работает комиссия по приёмке объекта.

Андрей Тарасенко напомнил, что первое представление во Владивостокском цирке запланировано на 23 декабря.

«Департаменту культуры нужно активно работать с Росгосцирком в этом направлении. Всё должно быть готово к приёму и артистов, и зрителей», – подчеркнул глава региона.

Также Андрей Тарасенко обратился к и.о. главы Владивостока Константину Межонову и поручил как можно быстрее завершить работы по благоустройству прилегающей территории.

«Очень красивый у нас получился цирк. Обратите внимание, чтобы такой красивый объект находился в достойном окружении», – подчеркнул глава региона.