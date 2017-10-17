Фермер обманом получил 15 млн рублей в Приморье

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

В Пожарском районе выявили факт мошенничества при получении выплат, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 53-летний местный житель, являющийся главой крестьянского фермерского хозяйства, путем обмана завладел денежными средствами в сумме 14,6 млн рублей. Субсидии гражданин получил в рамках программы Приморского края «Развитие семейных животноводческих ферм» и был обязан в течение двух лет с момента получения последнего платежа отчитаться за целевое расходование полученных в рамках субсидирования денежных средств. По истечении времени он изготовил и передал фиктивные документы, свидетельствующие о строительстве животноводческой фермы на общую сумму более 15 млн рублей. Полицейскими установлено, что фактическая стоимость выполненных работ не превышает 400 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 10 лет.