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За сутки в Приморье потушили 10 пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки в Приморье была организована работа по тушению 10 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались. На тушении было задействовано 74 человек личного состава и 21 единица техники.

По состоянию на семь часов утра выявлено 13 термических аномалий в пяти муниципальных образованиях: в Артемовском городском округе – одна, в Кавалеровском муниципальном районе – семь, в Ольгинском муниципальном районе – две, в Спасском муниципальном районе – одна, в Тернейском муниципальном районе – две. Проверяются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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