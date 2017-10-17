За сутки в Приморье потушили 10 пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки в Приморье была организована работа по тушению 10 техногенных пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Для ликвидации последствий ДТП силы и средства МЧС не привлекались. На тушении было задействовано 74 человек личного состава и 21 единица техники.

По состоянию на семь часов утра выявлено 13 термических аномалий в пяти муниципальных образованиях: в Артемовском городском округе – одна, в Кавалеровском муниципальном районе – семь, в Ольгинском муниципальном районе – две, в Спасском муниципальном районе – одна, в Тернейском муниципальном районе – две. Проверяются.

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