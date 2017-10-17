Число чартеров в Азию вырастет после внедрения СПВ

Об этом рассказал глава Минвостока Александр Галушка

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Количество и программа чартерных рейсов между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) расширится после включения международных аэропортов Дальнего Востока в зону действия режима Свободного порта Владивосток (СПВ). Об этом заявили в пресс-службе министерства по развитию Дальнего Востока, сообщает РИА VladNews.

"Распространение режима Свободного порта на международные аэропорты - важное решение, влияющее на развитие многих отраслей экономики. Упрощенный визовый режим позволит расширить чартерные программы, в первую очередь, со странами АТР. По электронным визам на Дальний Восток смогут прилетать инвесторы и туристы из 18 стран. Это позволит активизировать деловое общение, привлечь больше инвесторов и запустить больше инвестиционных проектов, а также даст дополнительное развитие туристической отрасли на Дальнем Востоке", - заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

По итогам заседания Госсовета во Владивостоке президент России Владимир Путин дал поручение распространить режим Свободного порта Владивосток на территории международных аэропортов ДФО. В зону действия режима будут включены восемь аэропортов Дальнего Востока. Поручение должно быть выполнено до конца этого года.

Президент также дал поручение предоставить на весь 2018 год субсидии на авиаперевозки пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении. Отмечается, что это поможет решить проблему транспортной доступности региона.

"Транспортная доступность - один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений. Один из самых острых вопросов - связь Дальнего Востока с европейской частью страны", - сказал Галушка, пояснив, что субсидирование может снизить цены на билеты и сделать их более доступными.