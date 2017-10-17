Еще одно достижение администрации Игоря Пушкарёва

Сторонники временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарёва опубликовали информацию об очередном достижении команды градоначальника, сообщает РИА VladNews.
На этот раз была затронута тема выделения жилья для малоимущих граждан. В частности, до 2008 года жилье для малоимущим граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, практически не предоставлялось. Это означало, что жителям с небольшим заработком практически не на что было рассчитывать и зачастую приходилось жить в ужасных условиях.
В 2013 году впервые за последние десятилетия было возобновлено строительство жилья для малоимущих граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий и сдан в строй дом на 55 квартир в районе Седанки. Более того, на сегодняшний день готов проект и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство жилого дома на 120 квартир.
Напомним, сторонники Игоря Пушкарёва запустили акцию «Было-Стало» в начале 2017 года. Таким образом они хотят напомнить горожанам, что сумел сделать Игорь Пушкарёв и его команда за прошедшие девять лет, а также привлечь дополнительное внимание к уголовному делу Игоря Пушкарёва.
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