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Актуальный комментарий

Россия поддержала санкции в отношении КНДР

Пхеньян считает односторонние санкции абсолютно незаконными
Фото: Юрий Мальцев Фото: Юрий Мальцев
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин подписал указ во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях в отношении КНДР, сообщает РИА VladNews. Соответствующий документ  опубликован на интернет-портале правовой информации. 

Речь идет о резолюции от 30 ноября 2016 года, принятой в ответ на проведение КНДР ракетно-ядерных испытаний. Указ уточняет некоторые меры, введенные в 2007 году в связи с резолюцией Совбеза ООН от 14 октября 2006 года. В частности, он содержит перечень из 11 граждан КНДР, связанных с ядерной программой Северной Кореи, к которым применяются ограничения. Также к указу прилагается аналогичный список из 10 юридических лиц.

Евросоюз принял новые односторонние санкции против КНДР, введя новые ограничения на торговлю нефтью, финансовые транзакции и создание совместных предприятий, а также включив в черный список трех северокорейских чиновников и 6 организаций. Об этом говорится в заявлении по КНДР, принятом на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД. Санкции вступают в силу немедленно.

Пхеньян считает односторонние санкции в отношении Северной Кореи абсолютно незаконными. Об этом заявил в понедельник вице-спикер Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун, выступая на пленарном заседании ассамблеи Межпарламентского союза. "Санкции против КНДР направлены на полную остановку в экономике КНДР. Эти резолюции совершенно незаконны и противоречат уставу ООН и уставу Межпарламентского союза", - подчеркнул он.

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