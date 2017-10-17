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Женщина погибла под колесами автомобиля в Приморье

По данному факту проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о наезде на пешехода в районе 714 км автодороги А370 Уссури, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что за рулем автомобиля Mazda Demio находился 38-летний мужчина. Водитель двигался со стороны Уссурийска в направлении Владивостока. Наезд на неустановленную женщину произошел в районе 714 км автодороги А370 Уссури, вне населенного пункта, на неосвещенном участке проезжей части.

По предварительным данным, женщина выбежала на проезжую часть перед близко движущимся автомобилем. В результате удара пострадавшая получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются, назначено проведение ряда экспертиз.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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