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Политика и экономика

Путин поручил выделить деньги на постоянные субсидии авиаполетов для дальневосточников

Приоритетное финансирование - круглый год
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин поручил правительству России выделить допсредства в 2018 году на предоставление субсидий на авиаперевозки между ДФО и европейской частью России. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства, сообщает РИА VladNews.

"Обеспечить в приоритетном порядке в процессе исполнения федерального бюджета в 2018 году выделение дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление в течение всего года субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ.

Также, согласно поручений главы государства должны быть выделены дополнительные средства на предоставление субсидий на перевозку автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке России, в другие регионы России. Также в приоритетном порядке должно финансироваться строительство новых пунктов пропуска через госграницу России на территории Дальнего Востока.

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