Опрокинувшийся автомобиль унес жизнь приморца

По данному факту проводится проверка

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

В минувшие выходные в отдел полиции поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства в лесном массиве Кировского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что ДТП произошло в 14 км от села Преображенка Кировского района. Выезжая на лесную дорогу, 31-летний водитель не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание трактора. Мужчина оказался придавлен транспортным средством и получил тяжелые травмы, от которых скончался.

Сообщается, что погибший имел водительское удостоверение соответствующей категории, стаж вождения – 10 лет.

В настоящее время поданному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.