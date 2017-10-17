Владимир Путин: В СП Владивосток создадут особый финансовый центр

Президент дал новое поручение Центробанку и правительству России

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин поручил правительству России и Центробанку представить предложения о создании в свободном порту Владивосток финансового центра с особыми условиями для иностранных банков, сообщает РИА VladNews.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России представить предложения по созданию в свободном порту Владивосток регионального финансового центра, обеспечивающего конкурентоспособные в масштабе Азиатско-Тихоокеанского региона условия осуществления финансовой деятельности", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.