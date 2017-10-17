Пешеход скончался в реанимации после ДТП в Приморье

По данному факту проводится проверка

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

В минувшие выходные ночью произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Транспортное происшествие произошло в районе 296 км автодороги «Осиновка-Рудная Пристань» (Кавалеровский район). На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что за рулем автомобиля Toyota Belta находился 43-летний мужчина, который двигался со стороны Кавалерово в направлении поселка Горнореченский. В этот момент 44-летний пешеход выбежал на проезжую часть перед близко движущимся автомобилем. В результате удара пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую траву, был доставлен в реанимационное отделение, где скончался, не приходя в сознание.

На момент происшествия стаж вождения водителя Toyota Belta составлял 18 лет, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения не привлекался.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

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