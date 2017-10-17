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Общество

Тысяча литров топлива - пятимиллионному участнику программы «Семейная команда»

Накопительная бонусная программа – запускалась в регионах России поэтапно с 1 июня 2016 г.
Фото: Роснефть Фото: Роснефть
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

На автозаправочном комплексе НК «Роснефть» на острове Русский состоялось торжественное поздравление пятимиллионного участника программы лояльности «Семейная команда». Юбилейный участник, житель Владивостока, получит 40 000 баллов на карту лояльности для приобретения 1 000 литров топлива. Еще один подарок - карта МИР «Семейная команда» Премиальная Золотая - вручен юбилейному участнику партнером программы и эмитентом банковских карт «Семейная команда» на Дальнем Востоке - ПАО «Дальневосточный банк», сообщает РИА VladNews.

Для достижения такого результата и привлечения 5 миллионов клиентов розничной сети Компании «Роснефть» в новую собственную программу лояльности потребовалось чуть более года, что говорит о высоком доверии клиентов к бренду «Роснефть». Компания активно развивает ассортимент своей розничной сети, который отличается высоким качеством топлива, обеспечиваемым многоступенчатой системой контроля, широким нетопливным предложением и высоким уровнем сервиса. Компания вводит новые продукты и услуги для наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов, повышения уровня сервиса. Развитие программы лояльности является важным элементом этой стратегии.

Программа «Семейная команда» реализована на современной технологичной процессинговой платформе, основана на командном принципе участия: присоединяясь к программе, участник получает не одну, а сразу три карты, привязанных к единому бонусному счету, и может копить баллы вместе с членами семьи и друзьями. Участники программы могут накапливать бонусные баллы при покупке топлива и сопутствующих товаров на АЗК/АЗС «Роснефть», а также в широкой сети партнеров программы - более 180 партнеров федерального и регионального уровня. В настоящий момент наибольшей популярностью среди участников программы пользуются крупные федеральные партнеры из различных отраслей розничного рынка.

В ближайших планах «Семейной команды» - дальнейшее развитие диджитал-сервисов: внедрение элементов игрового маркетинга, развитие возможностей мобильного приложения, запуск сервиса для детального анализа предпочтений клиентов и подготовки индивидуальных предложений. Кроме того, планируется расширение партнерской сети программы, в частности, привлечение продуктовых и аптечных сетей, крупных онлайн-ритейлеров, а также локальных партнеров в регионах. Развитие партнерской сети позволит участникам быстрее копить баллы за привычные покупки в уже знакомых местах и сделает программу еще удобнее, что позволит повысить уровень лояльности клиентов к розничному бренду «Роснефть».

Справка

Программа «Семейная команда» - накопительная бонусная программа – запускалась в регионах России поэтапно с 1 июня 2016 г. Старт программы состоялся на территории г. Москва, Московской, Тверской и Псковской областей. На Дальнем Востоке программа начала работать с 31 июля 2017 г. В настоящее время программа действует на 2089 АЗК/АЗС в 53 субъектах Российской Федерации, до конца года программа будет распространена на всей розничной сети Компании «Роснефть».

В декабре 2016 года программа стала Лауреатом Национальной премии бизнес-коммуникаций в номинации «Лучшая маркетинговая кампания в отраслевой категории «Промышленность», а в июне 2017 г. «Семейная команда» удостоена ежегодной профессиональной премии в области лояльности и CRM «Loyalty Awards Russia 2017» в номинации «Лучшая программа лояльности сети АЗС».

Условия программы и полный список партнеров представлены на сайте http://komandacard.ru)

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