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Часть Владивостока останется без света сегодня, 17 октября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 октября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Адреса:

Апухтина ул.10, 5, 8, 8Б,

Буреинская ул.11, 13, 15,

Восьмая ул.21, 25, 7, 9,

Вторая ул.1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9Б,

Дежнева ул.13, 15, 1А,

Короленко ул.54,

Курильская ул.1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 6,

Лаптева ул.1, 10, 11, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Лермонтова ул.68, 68А, 70, 72,

Липовая ул.2,

Лиственничная ул.3, 7,

Луговая ул.68, 70,

Майкова ул.10А, 2, 2А, 2Д, 4, 6, 6Б, 8,

Маковского ул.190,

Надибаидзе ул.14, 18, 32, 4, 6, 8,

Некрасовская ул.57,

Плещеева ул.2, 3, 4, 5, 7,

Пржевальского ул.10, 13, 15, 17А, 27, 28, 29, 32, 36, 7, 9,

Родниковый пер.17, 21,

Руднева ул.14, 8Е,

Снеговая ул.13, 13А, 13Г, 13Ж, 15, 15А, 16, 17, 17В, 19, 19Б, 23,

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