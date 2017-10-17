В Приморье 17 октября возможен снег

Во Владивостоке без осадков

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшие осадки ( дождь, утром на севере со снегом). Ветер северо-западный умеренный, днем умеренный до сильного, на побережье сильный. Температура воздуха +11...+0°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность,без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, с середины дня сильный. Температура воздуха +8…+10°С.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Температура воздуха +9…+11 °С.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умереного, днем сильный. Температура воздуха +10…+12°С.