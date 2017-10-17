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Спорт

Во Владивостоке сформировали сборную города по кудо

Спортсмены, попавшие в первую четверку, примут участие в краевых соревнованиях
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

В субботу, 14 октября, состоялись чемпионат Владивостока по кудо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Эти соревнования стали для спортсменов открытием нового сезона и первым этапом отбора на дальнейшие турниры. На награды претендовали 130 участников из спортивных клубов города «Бастион», «Восход», «Олимпиец», «Брат», «Blacк Belt», «Шторм», «Ратимир», Дома детства и юношества им. Крыгина.

По словам главного судьи соревнований, руководителя федерации кудо Владивостока Дениса Сивопляса, в турнире принимают участие спортсмены всех категорий и разрядов, кроме первых номеров взрослой сборной.

«Мы ограничили допуск только для ребят, занявших призовые места на Чемпионате и Кубке России, чтобы дать проявить себя новичкам, а до 18 лет принимают участие все спортсмены, в том числе победители и призеры всероссийских и международных соревнований. Все участники показывают отличную технику и очень красивые бои», – отметил Денис Сивопляс.

По итогам чемпионата Владивостока спортсмены, попавшие в первую четверку, примут участие в краевых соревнованиях, которые станут отбором на дальневосточный турнир, где будут разыграны путевки на чемпионат России. Из победителей и призеров всероссийского турнира сформируют национальную сборную, которая будет представлять нашу страну на чемпионате мира в 2018 году в Токио (Япония).

Как отметил Денис Сивопляс, у владивостокских кудоистов хорошие шансы попасть в сборную России.

«Конкуренция здесь сильнейшая, а уровень подготовки и мастерства у участников очень высокие. Иногда на городских соревнованиях намного сложнее выиграть поединки, чем на дальнейших турнирах, хотя там тоже очень трудно. По своему опыту могу сказать, что многие ребята, которые стали победителями и призерами на чемпионате Владивостока, составят костяк сборной ДВФО», – подчеркнул Денис Сивопляс.

Кудоисты разыграли 30 комплектов наград среди юношей, девушек, юниоров, юниорок, мужчин и женщин (абсолютная категория). Специальных призов удостоены: «За лучшую технику» – НикитаДернов, Дмитрий Морозов, Данил Макогонов, «За волю к победе» – Никита Ремезов, Виталий Чустеев, Роман Логиновских.

Уже сегодня владивостокские кудоисты начнут подготовку к чемпионату Приморского края, который пройдет 11 ноября в кампусе ДВФУ на острове Русский.

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