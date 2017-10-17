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Гороскоп на 17 октября

Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков
Фото: saroblnews.ru Фото: saroblnews.ru
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Сегодня по гороскопу тот самый день, который лучше потратить на любовь, а не на войну, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001Гороскоп. Звезды обещают предельно обострить ваши чувства, и если для любви это очень хорошо, то для споров, увы, нет. Любая неосторожность или небрежность, не говоря уже о колкости, может обернуться глубокой обидой. Больше того, завтра совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны. Решения завтра будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.

Овен может отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: «да» или «нет», «хорошо» или «плохо» – как будто третьего не дано! Его категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла завтра на камень, Овну стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды гороскопа советуют ему сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!

В гороскопе Тельца будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Телец ни находился, он способен блистать! Единственный «минус»: из-за своего эмоционального подъема, ему будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Тельца внимательности. Зато он будет прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды гороскопа советуют ему завтра обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы – туда, где будет море общения, где Телец сможет и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.

У Близнецов будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Близнецы встретятся с человеком, которого давно не видели, захотят возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события завтрашнего дня уходят корнями в прошлое Близнецов, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.

Сегодня, благодаря своей коммуникабельности, Рак сумеет найти общий язык с кем угодно! День наделяет его харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому, завтра ему будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Рак хочет донести до начальства и коллег свою идею, ищет поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.

Лев может быть чересчур беспечным с деньгами! День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Лев способен на непродуманные траты. Его легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Лев может стать легкой добычей мошенников. Звезды гороскопа предупреждают: чтобы завтра кошелек Льва не слишком похудел, ему придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.

Дела у Девы обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на ее пути совсем не окажется препятствий – просто Дева способна шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Девы – завтра она у нее будет на высоте – а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Девы же завтра, как обещает ее гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!

Весы будут полны противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть их с головой! Они бы и рады не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Весы не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого завтрашние решения Весов могут оказаться неожиданностью даже для них самих. Если Весы не хотят, чтобы их импульсивные шаги привели к ошибкам, им необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.

Звезды гороскопа обещают: мечты и фантазии Скорпиона будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют ему не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы его мечты сбылись, Скорпиону необходимо как следует на них сосредоточиться. Если его желания выполнимы, завтра Скорпион, визуализируя их, повысит шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Скорпион не попробует, то так и не узнает этого.

Стрельцу просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: его любознательность не знает границ! Лучше всего завтра ему будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Стрельцу стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте – например, отправиться в музей, в кино или в место, где он еще не бывал. Даже готовя ужин, Стрелец может отступить от привычных рецептов. Кроме того, завтра Стрелец покорит кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника – перенимая чужой опыт, он настроен больше слушать, чем говорить.

Звезды гороскопа предвещают Козерогу море общения! Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Козерога вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Козерог не пожалеет: именно завтра его ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Козерог натолкнется на многообещающую идею, завяжет полезные знакомства, а может, завтрашняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.

Какую бы цель не ставил перед собой Водолей, он имеет все шансы к ней приблизиться. В его гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Водолей завтра способен любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Водолей давно вынашивал какие-то планы, звезды призывают его начать действовать – смелые люди сами творят свою судьбу!

Рыб будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды гороскопа советуют им воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. Завтра в обществе любимого человека Рыбам будет хорошо как никогда! Кроме того, их шестое чувство – интуиция – тоже обещает быть на высоте, предостерегая Рыб от ошибок и помогая ценными советами.

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