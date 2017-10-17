Жена экс-губернатора приглашает владивостокцев на встречу

Лариса Белоброва проведет творческую встречу в библиотеке

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Лариса Белоброва в свой нынешний визит во Владивосток, помимо концерта в театре имени Горького, проведет и творческую встречу в библиотеке «Бук», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Город В.

Самая известная актриса Приморья и жена экс-губернатора края Сергея Дарькина планирует встретиться с жителями и гостями Владивостока 24 октября в «Буке», а 29 октября в театре.

Лариса Дмитриевна уже прибыла в край для подготовки к выступлениям.

Как анонсирует пресс-служба учреждения, на встрече в библиотеке «Бук» (Светланская, 55) пойдет разговор «о становлении артиста, о том, с какими трудностями сталкивается человек театра, о любимых и самых ярких ролях и об успехе«. О коммерческом успехе речь вряд ли пойдёт, хотя и в этой сфере у служительницы Мельпомены сложилось всё более чем великолепно. Встреча в «Буке» начнётся в 19 часов.

А через 5 дней, 29 октября, актриса представит на подмостках родного театра собственный бенефис – премьеру концерта под названием «Моменты..».

Хотя Лариса Белоброва уже пять лет после отставки с поста губернатора Сергея Дарькина не живёт во Владивостоке и наведывается в город эпизодически, местные СМИ по прежнему продолжают называть её ведущей актрисой Приморского академического краевого драматического театра имени Горького.