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Общество

По просьбе жителей на улице Кирова во Владивостоке ремонтируют пешеходную зону

Бригады дорожных рабочих провели демонтаж старого асфальта
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Ремонт дорог и тротуаров продолжается во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Подрядные организации работают во всех районах города. На ряде объектов проводят земляные работы – готовят щебёночное основание под укладку асфальта и устанавливают бордюрный камень, на других – укладывают асфальтобетонное покрытие.

Так, на улице Кирова в районе домов № 28, 40 и 42 ведётся ремонт пешеходной зоны. В план ремонта этот тротуар попал по просьбам жителей микрорайона, которые ежедневно по этой дорожке идут в детские образовательные учреждения, расположенные неподалеку.

Бригады дорожных рабочих муниципального учреждения «Содержание городских территорий» провели демонтаж старого асфальтового покрытия и бетонных тротуарных плит, выполнили планировку территории для обеспечения отвода поверхностных вод, установили около 550 метров бордюров, подготовили щебёночное основание и приступили к укладке асфальтобетонного покрытия. Протяжённость новой пешеходной зоны составила около 270 метров.

Напомним, что муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» в ежедневном режиме проводит работы по благоустройству Владивостока – помимо ремонта дорожного полотна бригады рабочих восстанавливают повреждённые декоративные столбики и цепи на центральных улицах столицы Приморья, наносят дорожную разметку, обслуживают знаки и светофоры, проводят работы по благоустройству клумб и цветников.

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