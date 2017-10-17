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Общество

В Государственную думу внесли новую инициативу

Предоставлен только проект закона
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

В Государственную думу РФ внесен законопроект о защите людей, сообщивших о коррупции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Известия».

«Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О противодействии коррупции» в части защиты лиц, уведомивших о коррупционных правонарушениях», — сказано в документе, опубликованном на сайте кабмина.

В проекте закона будут определены специальные меры защиты лиц, которые ранее передали в государственные органы информацию о различных коррупционных правонарушениях в органах местного самоуправления и различных организациях

Разработчики данной инициативы также сообщили, что проект закона предусматривает обеспечение конфиденциальности сведений о совершенном правонарушении, возможность получения лицом бесплатной юридической помощи, защиту от неправомерного увольнения, привлечения к дисциплинарной ответственности.

Однако пока неизвестно, какие именно меры будут предприняты для защиты граждан, предоставляющих информацию о коррупционных действиях. 

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