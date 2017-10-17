Длинные ноги являются признаком здорового организма, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

Польские ученые в ходе исследований выяснили, что от длины ног зависит здоровье человека, так же было установлено, что мужчины и женщины более привлекательны противоположному полу, если у них достаточно длинные ноги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Участниками исследования стали практически 200 человек. Как оказалось, независимо от пола у коротконогих людей повышен риск развития диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, у владельцев коротких ног нередко повышен уровень триглицерида, что характерно для людей с нарушенным давлением.

Также специалисты выяснили, что чем лучше женщина питалась в детском возрасте, тем длиннее ее ноги будут, ведь они перестают расти сразу после полового созревания. Если у человека длинные ноги, это говорит о благоприятных условиях развития организма.