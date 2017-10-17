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Общество

Росстат озвучил регионы России с самой высокой смертностью от алкоголя

С января по август 2017 года в России от алкогольных отравлений погибли 4,6 тыс человек
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

В Федеральной службе государственной статистики (Росстат) назвали регионы России с самой высокой смертностью от алкоголя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.


В целом по стране зафиксировано сокращение смертности от алкоголя. По итогам первых 8 месяцев 2017 года, самая высокая смертность от алкоголя зафиксирована в Кировской и Ярославской областях. В этих регионах с января по август текущего года включительно в среднем зафиксировано 16,7 случая алкогольных отравлений на 100 тыс жителей.

Также в список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя вошли Республика Марий Эл (16,2 на 100 тыс), Архангельская (15,7 на 100 тыс) и Костромская области (15,5 на 100 тыс).


Согласно данным Росстата, высокий уровень потребления алкоголя зафиксирован в Магаданской и Сахалинской областях, а также в Калмыкии. Но в этих региона «алкогольных» смертей за исследуемый период в данных, полученных из открытых источников, нет. В Дагестане, Ингушетии и Ханты-Мансийском округе «алкогольные» смерти составили рекордно низкие для России 0,3 случая на 100 тыс человек.

В Росстате отмечают, что в целом по стране наблюдается снижение «алкогольной» смертности. С января по август 2017 года в России от алкогольных отравлений погибли 4,6 тыс человек, что на 20% ниже аналогичного периода предыдущего года. Эксперты считают, что это объясняется проведением в России мероприятий антиалкогольной направленности

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