Специалисты узнали, какие профессия востребованы на российском рынке

На российском рынке самыми популярными профессиями за последний месяц стали технические профессии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.
По данным министерства труда и социальной защиты, в прошлом месяце самыми востребованными специалистами стали инженеры-технологи, инженеры контрольно-измерительных приборов, а также техники-технологи.
Кроме того, работодатели остро нуждаются в специалистах по станкам в промышленности, отмечает издание.
Однако, кроме технических профессий, сохраняется дефицит на медицинских работников и квалифицированных рабочих.
Напомним, ранее в правительстве России назвали самые популярные специальности в российских вузах.