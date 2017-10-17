Специалисты узнали, какие профессия востребованы на российском рынке

Работодатели остро нуждаются в специалистах по станкам в промышленности

Владивосток, вторник, 17 октября , РИА Vladnews.

На российском рынке самыми популярными профессиями за последний месяц стали технические профессии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.

По данным министерства труда и социальной защиты, в прошлом месяце самыми востребованными специалистами стали инженеры-технологи, инженеры контрольно-измерительных приборов, а также техники-технологи.

Кроме того, работодатели остро нуждаются в специалистах по станкам в промышленности, отмечает издание.

Однако, кроме технических профессий, сохраняется дефицит на медицинских работников и квалифицированных рабочих.

Напомним, ранее в правительстве России назвали самые популярные специальности в российских вузах.