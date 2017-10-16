В Приморье разыскивают пропавшего грибника

Родственники и близкие просят помощи в поиске

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

В Приморье пропал мужчина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.

Бурик Роман 1970 года рождения ушел из дома в селе Анучино за грибами еще 5 октября, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие темно-русые.

Был одет: куртка и штаны защитного цвета, черные резиновые сапоги. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Романа, просим позвонить по телефонам:

8 (42362) 91-9-07, 91-3-57 – ОП №11 МОМВД России «Арсеньевский» или 02, 102– полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

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