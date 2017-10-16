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Сотрудник полиции получал взятку от местного жителя

суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Лесозаводской». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу  Следственного комитета России по Приморскому краю.

По версии следствия, в июне 2016 года подозреваемый предложил местному предпринимателю за денежное вознаграждение свое покровительство. Он обещал за деньги информировать предпринимателя о проведении рейдовых мероприятий сотрудниками полиции на территории, где последний организовал незаконную вырубку лесных насаждений. С октября 2016 по январь 2017 года подозреваемый получил от предпринимателя деньги сумме 250 тысяч рублей.

Стоит отметить, что взяткодатель добровольно сообщил о совершенном преступлении в правоохранительные органы, в связи с чем освобожден от уголовной ответственности за дачу взятки (ст. 291 УК РФ).

В настоящее время по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения.

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