Полицейские задержали мужчину, нанесшего тяжкие телесные повреждения жителю Находки

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

В Находке возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение из Центральной городской больницы о том, что в приемный покой бригадой скорой помощи доставлен 39-летний мужчина. Медики диагностировали ему сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Опрошены очевидцы происшествия, изучены записи камер видеонаблюдения. Сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого в нанесении телесных повреждений потерпевшему. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 24-летний местный житель.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Фигуранту дела грозит лишение свободы до восьми лет.

В настоящее время назначено проведение ряда экспертиз. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего, который находится в отделении реанимации Центральной городской больницы.