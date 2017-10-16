Заблудившиеся туристы обнаружены в Приморье

Два человека заблудились накануне вечером

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Двое жителей Уссурийска заблудили при восхождении на гору Фалаза в Шкотовском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Вечером в воскресенье, 15 октября, в учреждение по делам ГО и ЧС Приморского края поступил звонок от мужчины и женщины 1991 года рождения, что при восхождении на гору Фалаза они сбились с пути и не могут найти дорогу.

На помощь потерявшимся незамедлительно выехала группа приморских спасателей, которая ночью в ходе поисков обнаружила людей и доставила на базу отдыха в село Анисимовка. Состояние найденных удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.

Специалисты обращают внимание жителей и гостей Приморья, что при походе в лес, горы, следует соблюдать определtнные правила безопасности.