Украинская леопардесса прибыла в Приморье

Хищница поселилась в Сафари-парке

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

В Приморье прибыла леопардесса с Украины, которая поселилась в Сафари-парке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский Сафари-парк.

Хищницу доставили в Приморье по программе Европейской Ассоциации Зоопарков по размножению дальневосточных леопардов.

- Условия содержания леопардов в нашем Сафари-парка лучшие в мире: Парк леопардов в длину 150 метров. В ширину примерно 40 метров. По периметру Парка леопардов расположен мост, с шестиметровой высоты которого можно наблюдать леопардов как в природе – без решёток перед глазами. Рельеф в Парке леопардов шикарный: крутой каменистый южный склон с природным убежищем-логовом для выведения потомства, много деревьев, есть ровные участки. Рядом со смотровым мостом живописные скалы, вдали видно Японское море, - рассказал Дмитрий Мезенцев.

Стоит отметить, что прибытие хищницы Сафари-парк ждал довольно долго, так как шло согласование документов с зоопарком города Николаева. Подготовка документов заняла полтора года и 14 октября самка леопарда Рона прибыла в Приморье.