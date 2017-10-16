Компания «Эвотор» подвела итоги первого года работы в экосистеме Сбербанка

Центральное место в экосистеме для предпринимателей занимает операционная инфраструктура для малого и микробизнеса

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

В Хабаровске подвели результаты работы экосистемы Сбербанка для бизнеса на совместной пресс-конференции с дочерней компанией Эвотор.

На сегодняшний день Сбербанк осуществляет 33% всех электронных платежей бизнеса в РФ, 2 млн транзакций в день на сумму более 400 млрд рублей. 1,5 млн клиентов юридических лиц и ИП пользуются цифровыми сервисами банка. Более половины клиентов использует интернет-банк ежедневно.

Как отметил Роман Беличенко, менеджер отдела развития продаж в УКО Центра корпоративных решений ПАО Сбербанк, можно с полной уверенностью сказать, что бизнес Дальнего Востока всегда готов оценить инновационные сервисы. В регионе сегодня обслуживаются 72,5 тысячи представителей малого бизнеса, 99 % которых являются активными пользователями дистанционных сервисов.

Для Сбербанка работа с малым и микробизнесом является стратегическим направлением. При этом комплекс услуг и продуктов создается на основе современных банковских и IT-технологий, в которые банк инвестирует. Это проекты в областях Blockchain, Big Data, программирования экосистем, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Центральное место в экосистеме для предпринимателей занимает операционная инфраструктура для малого и микробизнеса. Интернет-банк для предпринимателей Сбербанк Бизнес Онлайн сегодня охватывает более 800 000 юридических лиц и ИП. Совокупная монетизация небанковских сервисов превысила 63 млн рублей с начала 2017 г. Среди 20 небанковских сервисов предпринимателям доступны взаиморасчёты и документооборот, продвижение в интернете, бухгалтерия и финансовый учёт, сервисы для торговли и другие.

Важной частью экосистемы стали смарт-терминалы Эвотор с собственным магазином приложений для малого бизнеса в комплекте с банковскими услугами. Проект был презентован в июне 2017 года Сбербанком, Андреем Романенко и группой компаний АТОЛ.

По итогам более 1 года деятельности компания продала 135 тысяч онлайн-касс. Был создан магазин приложений с различными небанковскими сервисами, которые насчитывает более 150 приложений: товарный и управленческий учет и отчетность, бухгалтерия, драйверы для торгового оборудования и эквайринга, инструменты повышения продаж и маркетинга, решения для HoReCa и других отраслей. В сентябре 1С включила интеграцию с магазином приложений в типовые конфигурации 1С.

Презентованы две модели онлайн-касс нового поколения Эвотор 7.3 и Эвотор 10 диаметром 7 и 10 дюймов соответственно. Ключевые преимущества обеих – быстрая печать чека, подключение к интернету по ethernet, wi-fi, 3G, а также работа от аккумулятора до 10 часов, что позволит осуществлять торговлю на рынке, в палатке, на фестивале и пр. Диагональ 10 дюймов – самый большой экран в линейке, который будет особенно удобен для общепита. Интегрируется с программами управления рестораном — R-Keeper, QuickResto, iiko, Трактир, IRECA и пр.

«Произошедшие в законодательстве изменения подтолкнули предпринимателей к необходимости изменений своих бизнес-процессов. Сбербанк, в свою очередь, постоянно совершенствуется, делая упор на инновационные продукты, тем самым помогая клиентам удовлетворить их потребности. Смарт-терминал позволит синхронизировать сложившуюся модель с новыми веяниями, открыв малому бизнесу массу преимуществ», - подчеркнул Роман Беличенко, менеджер отдела развития продаж в УКО Центра корпоративных решений ПАО Сбербанк.

«Сегодня онлайн-технологии однозначно занимают лидирующие позиции - предпринимателям важно быстро и четко решать поставленные задачи, не отвлекаясь от главного – развития своего дела, - добавила Тамара Белис, начальник управления продаж малому бизнесу Головного отделения ПАО Сбербанк по Хабаровскому краю. - Поэтому мы запустили ряд пакетов для начинающих предпринимателей. Так, «Лёгкий старт» — пакет услуг без абонентской платы, предполагает бесплатное открытие счёта. Также в тестовом режиме запущена услуга по обслуживанию клиентов выездным клиентским менеджером, который, заранее договорившись о встрече, сам приедет в офис и соберет пакет документов для открытия счета».

Материалы пресс-конференции: https://www.dropbox.com/sh/abhyi7lwoixb3vd/AAClFpnXxZTeGG32y79-uSHTa?dl=0.