«IT-лаборатория» во Владивостоке приглашает учеников на лекцию

В рамках проекта в библиотеке проходят лекции ведущих специалистов в сфере информационных технологий

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается реализация познавательного проекта для учеников средних и старших классов «IT-лаборатория», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В рамках проекта в муниципальной молодёжной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) школьники прослушают лекции об информационных технологиях и даже смогут применить полученные знания на практике. Занятие «Языки программирования» состоится в библиотеке в пятницу, 20 октября, в 18:00. Вход на мероприятия – свободный.

На лекции будет подробно объяснено, в чем разница между различными типами языков программирования, что является популярным на сегодняшний день и для чего используются эти языки. Также можно будет узнать о базовых структурах в построении программ и при наличии ноутбука самим написать маленькую программу. Лектором в этот день станет тренер «Академии Mikro Tik» Арина Пафнутьева.

«В рамках проекта в библиотеке проходят лекции ведущих специалистов в сфере информационных технологий. В первом полугодии 2017 года состоялось пять лекций, каждую из которых посетило более 50 человек. Все занятия в «IT-лаборатории» проходят для слушателей в возрасте от 12 до 25 лет», - рассказала главный специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Мария Хасанова.

Напомним, проект «IT-лаборатория» (автор – Александр Тумайкин) является победителем конкурса администрации Владивостока «Молодежная инициатива» 2016 года. Проект проходит на базе и при поддержке молодежной библиотеки «БУК» муниципального бюджетного учреждения культуры «Владивостокская городская централизованная библиотечная система».