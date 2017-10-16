Долгие выходные ждут приморцев в ноябре

Сразу три дня – с 4 по 6 ноября

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

В этом году 4 ноября выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на ближайший будний день – понедельник, 6 ноября. Таким образом, выходные продлятся три дня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В России также уже утвержден график каникул на 2018 год. Согласно документу, который разработан Министерством труда и теперь поддержан Правительством, на новогодние каникулы россияне будут отдыхать 10 дней – с 30 декабря по 8 января, а в первую неделю мая будут работать только два дня, в четверг и пятницу, – 3-го и 4-го.

Такой график выходных и рабочих дней в 2018 году устанавливается благодаря тому, что нерабочие дни 6 и 7 января совпадают с выходными – субботой и воскресеньем. Праздничный день 6 января 2018 переносится на пятницу, 9 марта, а 7 января – на среду, 2 мая. Кроме того, выходной, который выпадает на субботу, 28 апреля, был передвинут на понедельник, 30 апреля: суббота при этом становится рабочей.

Таким образом, те, кто сможет договориться с руководством об отгулах на 3 и 4 мая, смогут отдыхать с 29 апреля по 7 мая. Нерабочим днем также остается 9 Мая (среда), поэтому те, кто, кроме отгулов на 3 и 4 мая или отпуска, возьмут их на 7 и 8 мая, получат продолжительные 11-дневные каникулы.

Небольшие трехдневные каникулы будут у россиян также с 23 по 25 февраля, с 10 по 12 июня (субботу, 9 июня, сделали рабочим днем, а понедельник, 11 июня, – выходным) и в ноябре – с 3-го по 5-е.

Кроме того, четырехдневные выходные дни ждут россиян в марте – с 8-го по 11-е.