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Стала известна причина смерти знаменитого актера Дмитрия Марьянова

Врачи не смогли спасти артиста
Фото: 24smi.org Фото: 24smi.org
Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 15 октября, на 48-м году жизни по дороге в больницу скончался советский и российский актер Дмитрий Марьянов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на телеканал 360.

Как рассказали друзья актера, Дмитрий потерял сознание, находясь на даче в Подмосковье. Знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала по техническим причинам. Частная машина в сопровождении полиции доставила Марьянова в ближайшую клинику. Помочь врачи не смогли.

Актер скончался из-за оторвавшегося тромба.

Справка:

Дмитрий Марьянов родился 1 декабря 1969 года в Москве. Отец — Юрий Георгиевич Марьянов, занимался гаражным оборудованием. Мать — Людмила Романовна Марьянова (в девичестве Лидова), работала бухгалтером (умерла в 2006 году).

С 1-го по 7-й классы Дима учился в театральной школе № 123 при Театре на Красной Пресне в Хлыновском тупике. Занимался акробатикой, танцами, плаванием, футболом, самбо и спортивной гимнастикой. Был актёром маленького эксцентричного театра «Учёная обезьяна».

В 1992 году окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина. Сразу же был принят в труппу театра «Ленком», в котором работал до 2003 года. Являлся актёром «Независимого театрального проекта».

Первая роль — в молодёжном фильме Валерия Федосова «Была не была» (Одесская киностудия, 1986 г.). В 1986 году сыграл главную роль в фильме «Выше Радуги». В 1988 году снялся в фильме «Дорогая Елена Сергеевна». В 1991-м — в фильме «Любовь». Эти роли закрепили за ним статус «звезды» нового поколения. Сыграл главную роль в сериале «Боец».

Сыграл главную роль в телевизионном многосерийном фильме «Личная жизнь следователя Савельева» (2012 год).

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