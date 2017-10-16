Жителей и гостей приморской столицы приглашают на фотовыставку «Хрустальный мир»

Мероприятия в рамках социального проекта «Хрустальный мир» проходили во Владивостоке с 11 августа по 30 сентября

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Выставку фотографий «Хрустальный мир» представят в приморской столице на этой неделе. На снимках запечатлены дети, которые минувшим летом стали участниками разнообразных мастер-классов, проводимых администрацией города Владивостока в рамках социального проекта «Хрустальный мир».

«Выставка является итогом одноименного проекта администрации города Владивостока, в рамках которого были проведены мастер-классы и экскурсии для детей с различными возможностями здоровья, – отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока. – На выставке будут представлены работы приморских фотографов Евгения Карпова, Евгения Кокурина, Инны Корниевой и Жанны Беляевой».

Фотовыставка будет работать с 19 по 30 октября в музее имени В. К. Арсеньева (ул. Петра Великого, 6).Вход свободный. А в предстоящую субботу, 21 октября, в 11 часов состоится торжественная церемония открытия выставки. В программе мероприятия также будет организована анимационная программа для детей.

Напомним, что мероприятия в рамках социального проекта «Хрустальный мир» проходили во Владивостоке с 11 августа по 30 сентября. За это время было проведено 25 мастер-классов по различным направлениям и 10 познавательных экскурсий для детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья и их здоровых сверстников.