Во Владивосток с дружественным визитом прибыли два японских военных корабля

Константин Межонов пожелал японским военным морякам успешного выполнения всей программы визита

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 16 октября, исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел протокольную встречу с делегацией отряда военных кораблей морских сил самообороны Японии, которую возглавляет его командир контр-адмирал Кодзи Манабэ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Во встрече приняли участие начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола администрации города Виталий Ерёменко, а также представители экипажей эсминца «Харусамэ» и учебного судна «Касима». Делегацию сопровождал генеральный консул Японии в городе Владивостоке Тацухико Касаи,

Константин Межонов пожелал японским военным морякам успешного выполнения всей программы визита и приятных впечатлений от посещения нашего города. Он подчеркнул, что их пребывание во Владивостоке происходит в непростой период международной обстановки, что придает визиту дополнительную ценность. Взаимодействие военных кораблей Японии и Тихоокеанского флота – важная часть развития разностороннего сотрудничества. В этом плане у Владивостока – давние и прочные связи с городами Японии (среди них три побратима) в области экономики, образования, медицины, культуры, спорта. А традиции дружественных заходов во Владивосток кораблей сил самообороны Японии насчитывают около 20 лет и успешно развиваются.

Кодзи Манабэ, со своей стороны, отметил, что возглавляемый им отряд военных кораблей находится в плавании уже больше 150 суток. Цель этого рейса, включающего посещение 13 портов разных стран - развитие навыков судовождения у молодых офицеров, которые составляют большинство экипажей. Он пригласил жителей и гостей Владивостока посетить сегодня, 16 октября, с 13 до 15 часовошвартованные на 33-м причале японские военные корабли, чтобы осмотреть их вооружение и ознакомиться с условиями службы и быта моряков и курсантов.

Визит кораблей МССО Японии продлится до среды, 18 октября. Для их экипажей предусмотрена обширная культурная программа, включающая осмотр Ворошиловской батареи, посещение мемориала Вечного огня на Корабельной набережной, а также спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота.