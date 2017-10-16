Во Владивостоке состоится закрытие «Велосезона-2017»

Сбор участников на велозаезд начнется 21 октября в 11 часов

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Большой велосипедный праздник пройдет в субботу, 21 октября, в торгово-развлекательном центре «Черёмушки». Он будет приурочен к окончанию теплого времени года и сезону активных велопрогулок во Владивостоке. Закрытие «Велосезона-2017» пройдет при поддержке администрации города. Начало праздника в 11 часов.

Площадкой для закрытия «Велосезона-2017» в этот раз станет крытый паркинг ТРЦ «Черёмушки». Здесь разместятся как инфраструктурные, так и развлекательные площадки. Будет установлено музыкальное оборудование, обустроена зона отдыха, развернуты велопарковки, а для дополнительного освещения развешено более 1 километра гирлянд.

На празднике будет функционировать 14 различных площадок: гостей мероприятия ждут гонки на велосипедах и гироскутерах по крытому паркингу, рыцарские турниры на велосипедах, квест по торговому центру, бесплатная веломастерская и множество других развлечений.

Организаторы обещают, что на мероприятии будет интересно даже тем, у кого нет своего велосипеда, а если кто-то все-таки решит приобщиться к велоспорту, то там же будет работать прокат велосипедов.

«В последнее время в городе Владивостоке становится больше людей, которые предпочитают экологический вид транспорта – велосипед. Если в 2014 году в вело-мероприятиях принимало участие около 100 человек, то на открытии «Велосезона-2017» их было уже около 800», – рассказал главный специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Сергей Язев.

Одним из главных событий праздника станет велозаезд по улицам города. Площадкой сбора будет ТРЦ «Черемушки», а маршрут будет пролегать по улицам Первомайского района.

Сбор участников на велозаезд начнется в 11 часов около главного входа в торговый центр, далее колонна проедете по улицам Харьковской и Окатовой до транспортного кольца в районе улицы Запорожской, после чего развернутся и финишируют в месте старта. Старт заезда планируется в 12 часов.