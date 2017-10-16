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Общество

Впервые в Приморье пройдет этап чемпионата Японии по дрифту D1 GP

Дата проведения пока неизвестна
Фото: ТРК «Приморское кольцо» Фото: ТРК «Приморское кольцо»
Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Один из этапов официального чемпионата ЯпонииВ D1В GrandВ PrixВ впервые пройдет за пределами Страны восходящего солнца, на площадке туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТРК «Приморское кольцо».

Оргкомитет в японской серииВ D1В GP официально подтвердил свои намерения провести один из этапов официального чемпионата в Приморском крае. По словам генерального директора группы компаний «Сумотори» Виталия Веркеенко, такое решение было принято по итогам рабочих встреч с организаторамиВ D1, промоутерами первого Межконтинентального кубка по дрифту и руководителем Международной автомобильной федерации Жаном Тодтом в Японии.

Дата проведения чемпионата пока неизвестна, однако в этот период в Приморье приедут более 40 японских пилотов, около 300 представителей их команд и, конечно, болельщики.

Стоит отметить, что первый межконтинентальный кубок по дрифту под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA) прошел в Японии с 30 сентября по 1 октября. Участие в соревнованиях приняли 25 гонщиков из 14 стран Азии, Европы и США. Первое место в командном зачете триумфально заняла PrimRing Team withToyotires в составе топовых российских пилотов Аркадия Цареградцева и Георгия Чивчяна. По словам вице-чемпиона мира Аркадия Цареградцева, максимально подготовиться к кубку российским пилотам позволило участие в международных соревнованиях по автомобильному дрифту Asia Pacific D1PrimRing GP, прошедших на площадке туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» с 15 по 17 сентября.

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