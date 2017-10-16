Житель Приморья притворился жертвой наводнения

И незаконно получил положенные денежные выплаты

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Прокуратурой Приморского края возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат). Обвиняемый пытался притвориться жертвой наводнения и на незаконных основания получить субсидию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

В ходе проверки было установлено, что в администрацию Хасанского муниципального района поступило заявление от местного жителя о включении его в списки граждан, пострадавших от наводнения. В связи с этим специальной комиссией обследовано домовладение, расположенное в селе Барабаш по улице Овчинникова,составлены акты о повреждении жилого дома, утраты имущества первой необходимости и урожая.

Однако, как выяснилось позже, обследованный дом еще в 2014 году полностью сгорел. О том, что данный дом полностью уничтожен огнём, заявитель достоверно знал, но ввел в заблуждение сотрудников администрации Хасанского района.

Учитывая, что мужчина пытался похитить бюджетные средства на общую сумму не менее 155 тыс. рублей, прокурор района направил материалы в следственный орган для принятия процессуального решения.

По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат).