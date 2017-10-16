Пропавшая 11-летняя девочка в Приморье сама вернулась домой

Школьницу искали со вчерашнего вечера

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Пропавшая вчера в Артеме 11-летняя школьница сама вернулась домой сегодня в полдень, сообщает РИА VladNews.

Напомним, девочка накануне не вернулась домой и о ее местонахождении было ничего неизвестно. Мать несовершеннолетней обратилась за помощью. Однако девочка сама вернулась домой.

По какой причине школьница не пришла ночевать домой и где все это время она находилась - неизвестно.

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