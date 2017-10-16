Чем дышал Владивосток в минувшем сентябре?

Радиационный фон в городе в течение месяца находился в пределах природного гамма

Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

Ежедневные наблюдения за состоянием загрязнения воздушного бассейна во Владивостоке проводятся на шести стационарных ПНЗ Государственной наблюдательной сети (ГНС) за состоянием окружающей среды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Отбор проб воздуха производится три раза в сутки в 7, 13 и 19 часов (наиболее распространённый режим отбора проб на Государственной наблюдательной сети в России). Отбор проб атмосферных осадков производится на станции Садгород. Там же производится ежедневный отбор проб атмосферных аэрозолей для определения содержания в них радионуклидов. Радиационный фон измеряется на ст. Владивосток в автоматическом режиме.

В сентябре 2017 года случаев экстремально высокого (ЭВЗ) (превышение ПДК в 50 раз) и высокого (ВЗ) (превышение ПДК в 10 раз) загрязнения атмосферного воздуха отдельными примесями в сентябре не зарегистрировано.

В целом уровень загрязнения атмосферного воздуха в сентябре 2017 г. и в аналогичный период 2016 г. оценивался как «низкий».

На графике 1 представлена сравнительная характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха веществами, вносящими наибольший вклад в загрязнение атмосферы г. Владивостока.

Как следует из диаграммы (график 1) по сравнению с сентябрем 2016 г. наблюдается снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в 2017 г. практически по всем загрязняющим веществам, а именно, оксидом углерода в 1,8 раз, диоксидом азота в 1,5 раз, оксидом азота в 1,4 раза, взвешенными веществами в 1,2 раза и бенз(а)пиреном в 1,1 раза. При этом в сентябре 2017 года наблюдается повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом в 1,2 раза.

Графики 2 и 3 иллюстрируют, что в сентябре 2016 и 2017 года наиболее загрязненными по-прежнему являются районы остановок Баляева и Постышева, которые располагаются вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта. Воздух в городе в основном загрязнён окислами азота, а также взвешенными веществами, что в свою очередь обусловлено выбросами огромного количества автотранспорта, а также выбросами промышленных и энергетических предприятий.

Кислые осадки были зафиксированы в районе станции «Садгород» 10.09 (рН=4,77) и 22.09 (рН=4,89).

Радиационный фон в городе в течение месяца находился в пределах природного гамма - излучения (12-15 мкР/час). Радионуклиды техногенного происхождения в атмосферных аэрозолях не обнаружены.