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Общество

Владивосток - лидер по количеству обманутых дольщиков

В Приморье прошло уже шесть митингов по проблеме долевого строительства
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 16 октября , РИА Vladnews.

По данным проверок Генпрокуратуры РФ, количество зарегистрированных преступлений в сфере долевого строительства в первой половине текущего года выросло почти на четверть. Около шести тысяч уголовных дел было заведено в период с января по июнь 2017 года. Эксперты также выявили регионы-лидеры, где больше всего проживают обманутых дольщиков. В этом списке оказался и Приморский край, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Известия».

Генпрокуратура зафиксировала, что количество преступлений в сфере долевого строительства увеличилось по сравнению с данными прошлого года: с 511 в первой половине 2016 года до 634 за аналогичный период нынешнего. Сейчас наиболее сложная обстановка сложилась в Краснодарском, Красноярском и Приморском краях, Амурской, Калининградской, Московской, Новосибирской, Ростовской и Тюменской областях. Также в лидерах по количеству преступлений оказались Москва и Петербург.

Также из проверок Генпрокуратуры известно, что уголовные дела возбуждаются в основном по ст. 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве», а также по статьям «Мошенничество» и «Халатность».

По данным Минстроя, по состоянию на 1 июля 2017 года в 69 регионах страны насчитывается 785 проблемных объектов. Пострадавшими признаны 46,6 тыс. человек.

Напомним, в субботу, 14 октября, на территории Приморского Краевого Дома молодежи прошёл уже шестой по счету митинг обманутых дольщиков в этом году. На этот раз, пострадавшие обратились к врио губернатора края Андрею Тарасенко с просьбой взять этот вопрос под свой личный вопрос.

Однако Андрей Тарасенко уже заранее был осведомлен о проблеме обманутых дольщиков. В этот же день, ещё до начала митинга, он собрал представителей застройщиков и заинтересованных организаций, где сообщил, что необходимо «выходить на люди», объяснять им сложившуюся ситуацию и предлагать свои пути решения в случае, если возникнут какие-либо проблемы.

Также стоит отметить, что по постановлению Правительства РФ в России должен заработать Фонд защиты дольщиков. Застройщиков обяжут отчислять в него 1,2% от цены каждого договора участия в долевом строительстве (ДДУ), а в случае банкротства застройщика фонд будет оказывать содействие в завершении строительства домов или выплачивать компенсации дольщикам.

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